Letycia RochaFoto: César Ferreira

Publicado 02/02/2022 08:44

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Apesar de o Rio Paraíba do Sul ter sua nascente em São Paulo, as fortes chuvas que vêm provocando desastres no Estado, até o momento, não são motivo de preocupação para o maior município do interior Fluminense. Isso, porque a região paulista que registrou grande volume de chuva nos últimos dias não está inserida na bacia hidrográfica do Paraíba.

O setor de Monitoramento da Defesa Civil de Campos identificou, com base em estudos, que o Rio Paraíba do Sul deve registrar elevação fraca a moderada nos próximos dias, porque existe previsão de volume significativo de chuva na região Noroeste Fluminense, parte da região Norte Fluminense e em parte do Estado de Minas Gerais. Para Campos, a previsão até momento é de que a quarta-feira (02) seja chuvosa, porém com precipitação mais amena, com ventos de intensidade fraca.



Nos últimos cinco dias, o Paraíba vem registrando aumento lento de seu nível, passando dos 5,99 metros na última sexta-feira (28) para 6,61 metros, às 13h desta terça-feira (1º). Caso as chuvas previstas para as regiões de influência se confirmem, pode haver o registro de novas elevações, também lentas e moderadas que, momentaneamente, não devem impactar as áreas ribeirinhas.



A Defesa Civil segue monitorando todo o cenário, informando à população e fazendo atualizações sobre as previsões. Todas as informações referentes ao monitoramento hídrico e previsão do tempo estão disponíveis na página do órgão no Instagram (@defesa_civil_campos_).