Prefeito Wladimir Garotinho recebe presidente Jair Bolsonaro

Publicado 31/01/2022 13:54 | Atualizado 31/01/2022 18:20

CAMPOS DOS GOYTACAZES - O Prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, e o vice-prefeito Frederico Paes receberam o Presidente da República, Jair Bolsonaro, na pista do Aeroporto Bartolomeu Lisandro, no final da manhã desta segunda-feira (31). Eles seguiram para o Porto do Açu, em São João da Barra, onde haverá lançamento da pedra fundamental da Usina Termelétrica GNA II. O evento contará, ainda, com as presenças do Governador Cláudio Castro; dos Ministros Bento Albuquerque (Minas e Energia), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), João Roma (Cidadania) e Ciro Nogueira (Casa Civil); e da Deputada Federal Clarissa Garotinho, entre outras autoridades.

No aeroporto, o ministro Tarcísio de Freitas confirmou a duplicação de trechos urbanos das BR 101 e BR 356 em Campos, a pedido da Prefeitura, que já tem recursos alocados e, ainda, destacou a importância de outros investimentos para a região. “Hoje também vamos assinar adesão a um contrato para a construção de 40 km de ferrovias que vão interligar o Porto do Açu ao traçado da EF-118, que liga Vitória (ES) ao Rio”, frisou.

A primeira agenda do presidente Bolsonaro no Estado do Rio foi em Itaboraí. Ele participou de cerimônia que marcou o início dos testes operacionais do polo de processamento de gás natural (Gaslub) da Petrobras, instalado no município.