Foto: Reprodução/Câmeras de Segurança - por Letycia Rocha

Foto: Reprodução/Câmeras de Segurançapor Letycia Rocha

Publicado 28/01/2022 15:01

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Na manhã desta sexta-feira (28), o gerente de uma loja de telefonia localizada na Avenida Pelinca, em Campos dos Goytacazes, impediu um assalto. Ele entrou em luta corporal com o elemento.



O crime foi registrado no momento em que o homem se preparava para abrir o estabelecimento. O criminoso entrou por uma brecha da porta da loja, que não estava totalmente fechada. Ele estava armado e anunciou o assalto logo em seguida.



Nas imagens é possível ver que o gerente empurrou o meliante contra a porta e chegou a utilizar um objeto para se defender, entrando em luta. Os dois saíram da loja e o assaltante fugiu em direção à rodoviária do centro da cidade.



Populares chegaram a perseguir o criminoso, mas ele não foi alcançado.



O crime foi registrado na 134ª Delegacia de Polícia (134ª DP) e a arma utilizada pelo elemento foi apreendida. Nada foi levado da loja e ninguém ficou ferido.