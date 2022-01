Foto: César Ferreira - por Letycia Rocha

Publicado 28/01/2022 09:44

CAMPOS DOS GOYTACAZES - O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, reabriu, na noite desta quinta-feira (27), a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Pernambuca, distante 22km do Centro de Campos. O espaço foi totalmente reformado para melhor atender às demandas dos moradores da localidade, situada próximo ao distrito de Ibitioca, na BR 101 (Campos/Rio). Durante solenidade de reabertura da unidade, o prefeito anunciou que a próxima UBS a ser reaberta será a do distrito de Três Vendas, na BR 356.

Acompanhado da primeira-dama Tassiana Oliveira, Wladimir Garotinho agradeceu a população de Pernambuca por acreditar em seu governo. "Estou bem feliz em poder voltar aqui para reabrir a UBS. Foram muitos pedidos para que essa unidade voltasse a funcionar", disse o prefeito, ressaltando ter consciência de que foi eleito para trabalhar pelo povo. "Encontramos uma cidade destruída, mas podem ter certeza de que não vou fugir do trabalho. Vocês me elegeram para trabalhar", afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Paulo Hirano, ressaltou a sensibilidade do prefeito quando assumiu o governo, se comprometendo, entre outras ações, a resgatar a assistência, priorizando a saúde, que é uma necessidade diária das pessoas. "Wladimir é um homem abençoado e um político que agrega, sendo um dos prefeitos mais bem avaliados desse país", afirmou o secretário.

A UBS de Pernambuca foi a primeira unidade de 2022 a ser reaberta pela atual gestão. Inicialmente, ela vai funcionar no nível de Atenção Primária à Saúde (APS) e, posteriormente, credenciada à Estratégia Saúde da Família (ESF). A partir de agora, consultas com clínico geral, pediatra, ginecologista e dentista, além de outros atendimentos como coleta de preventivo, curativos, aferição de pressão, glicemia e vacinação, voltarão a ser ofertados à população.

Fechada há mais de três anos, a unidade passou por ampla reforma por meio de parceria público-privada do Programa Amigo da Cidade. Tempo esse em que o aposentado Francisco Gomes Batista, 78 anos, contou com a ajuda dos filhos para custear os gastos com médicos da rede particular, já que, além de hipertenso e diabético, é cardíaco. "Com a UBS fechada, ficamos sem nenhuma assistência", disse Francisco, que mora há 12 anos em Pernambuca.

Quem também está há três anos sem fazer exames, principalmente ginecológico, é Yasmin Correia Santos, 20 anos. Com duas filhas, de 3 e 5 anos de idade, ela contou que não conseguiu nem pegar o resultado do seu exame preventivo, já que o fechamento da UBS pegou a todos de surpresa. "Cheguei a fazer o exame, mas não sei onde foi parar o resultado", disse Yasmin, que já vacinou a filha de 5 anos contra a Covid-19, na Cidade da Criança.

A encarregada da UBS de Pernambuca, Ana Carla Alves Lima Pereira, confirmou o que disse Francisco e Yasmin. Segundo ela, para conseguir atendimento médico, os moradores eram obrigados a se deslocar até Campos ou Ponta da Lama, que fica 20km de Pernambuca. "Não sei qual foi o motivo que levou o governo passado a fechar a unidade, já que ela parou de funcionar antes da pandemia", destacou.

Ana Carla disse que, quando a unidade estava aberta, moradores de Ibitioca, Caxeta e Serrinha buscavam atendimento no local. "Temos ainda o assentamento Antônio Farias que fica aqui perto", afirmou ela, que agradeceu ao prefeito pela confiança, prometendo fazer o melhor pelos moradores.

Estiveram presentes à solenidade o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Fábio Ribeiro, os vereadores Edson Batista, Bruno Pezão, Silvinho Martins e Cabo Alonsimar, além de secretários e subsecretários municipais. Representando a Associação Comercial e Industrial de Campos (Acic), parceira na reforma da UBS, o vice-presidente da entidade, Maurício Cabral, também prestigiou a cerimônia.