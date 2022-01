Foto: César Ferreira - por Letycia Rocha

Foto: César Ferreirapor Letycia Rocha

Publicado 28/01/2022 09:27

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Campos está incluindo mais uma faixa etária na vacinação infantil contra a Covid-19. Dessa forma, as meninas de 6 anos poderão receber o imunizante nesta sexta-feira (28). A aplicação acontece das 8h30 às 13h, por meio de distribuição de senhas e 12 postos distribuídos pelo município.

Os postos de vacinação são: Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) e Centro Saúde Guarus, além das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) de Custodópolis, Conselheiro Josino, Ponta da Lama, Lagoa de Cima, Felix Miranda, Santo Amaro, São Sebastião, Parque Imperial, Parque Rodoviário, e as UPH de Travessão e Morro do Coco. É preciso apresentar a caderneta de vacinação, RG, CPF, ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.

As crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiências permanentes, independente do sexo, podem receber a vacina por agendamento online (AQUI) em qualquer um dos postos acima, com exceção da UBSF de Lagoa de Cima e UPH de Morro do Coco, cujo atendimento será somente por distribuição de senhas.

As comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde são cardiopatia; pneumopatia; imunocomprometidos; renal crônico; doença neurológica crônica; doença hepática crônica; doença hematológica crônica; obesidade; diabetes mellitus; e asma. Todos os contemplados devem comprovar a comorbidade por meio de laudo médico, receita, carteirinha de algum programa, como, por exemplo, Programa de Assistência ao Paciente com Asma e Rinite (Proapar) ou Unidades de Assistência de Alta Complexidade (UNACON), entre outras.

Entende-se por deficiências permanentes para receber a vacina contra a Covid-19 indivíduos que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial. São elas: pessoas com limitação motora que causa grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; com dificuldades ou incapacidade de ouvir, mesmo com uso de aparelho auditivo; com incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos; e com deficiência intelectual permanente que limite as suas habilidades habituais, como Síndrome de Down; Síndrome do X-Frágil; Síndrome de Prader-Willi; Síndrome de Angelman; Síndrome de Williams; Alzheimer; Transtorno do Espectro do Autismo (TEA); Doenças incapacitantes, temporárias ou permanentes.

Independentemente de ser por agendamento ou senha, pais ou responsáveis terão que comprovar a deficiência da criança através de a laudo médico, cartões de gratuidade no transporte público, incluindo a Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA); documentos comprobatórios de atendimento em centro de reabilitação ou unidades especializadas; documento oficial que identifique a deficiência; além de da caderneta de vacinação, RG, CPF, ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.

Ainda nesta sexta-feira, as crianças assistidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Farol de São Tomé. O local de imunização é a Escola Municipal Farol de São Tomé e o atendimento será das 9h às 13h.

REPESCAGEM — Haverá repescagem para as crianças de 5 a 11 anos assistidas pela Associação de Pais de Pessoas Especiais (APAPE); Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais (APOE); Educandário São José do Operário e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Campos que por algum motivo não pode tomar a vacina na data de convocação. O atendimento na Cidade da Criança será das 9h às 13h.