Foto: Divulgação / Defesa Civil - por Letycia Rocha

Publicado 28/01/2022 09:25

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Concluídos os trabalhos pós-desastre devido à cheia do rio Paraíba do Sul, a Defesa Civil de Campos retoma a normalidade em todo o município. Todos os pontos afetados por inundação já estão secos e os moradores puderam retornar para suas casas, com exceção dos imóveis que tiveram suas estruturas comprometidas e as famílias foram encaminhadas para assistência na Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Todas as etapas previstas foram cumpridas: prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, fruto de um trabalho conjunto, envolvendo diversas secretarias municipais, parceiros e voluntários, tornando possível o restabelecimento da normalidade social.

Após a normalização do nível do Paraíba - que alcançou a cota de 10,97 metros, quase 60 centímetros acima da cota de transbordo – a Defesa Civil iniciou as ações pós-desastre, vistoriando os pontos afetados, avaliando a estrutura dos imóveis e a segurança para o retorno das famílias, realizando drenagem nas áreas inundadas, fazendo a limpeza dos pilares da ponte para reduzir a pressão causada pela água em sua estrutura, entre outras ações.

Foram empregados esforços em diversos pontos do município: em áreas diretamente atingidas pela elevação do nível do Paraíba, como a Ilha do Cunha e a Coroa; pontos onde o retorno da água pelas galerias causou transtorno à população; em localidades afetadas por inundação devido ao rompimento de um dique em Barcelos, São João da Barra; e em pontos onde a elevação do nível dos canais também provocou inundação.

“Com o apoio do Governo e a colaboração de diversos parceiros e voluntários, realizamos um trabalho sério, importante e eficaz, priorizando vidas e o bem-estar da população. Estivemos atentos a todas as prerrogativas de Defesa Civil, cumprindo todas as etapas, realizando socorro, minimizando os impactos causados pelo desastre e executando ações que permitissem a retomada da normalidade social”, destacou o secretário de Defesa Civil, coronel Alcemir Pascoutto.

Ele ainda complementou, agradecendo pelo apoio recebido. “Deixo aqui o meu muito obrigado a todos que estiveram envolvidos neste trabalho, desde o prefeito Wladimir Garotinho, que percorreu diversos trechos ao nosso lado, até os nossos agentes, que foram incansáveis nesta luta. GRAC, jipeiros, radioamadores, GRV, Coagro, Asflucan, família Inojosa, prefeita de Cardoso Moreira, Geane Vincler; Pedreira Outeiro; e todos que direta ou indiretamente nos apoiaram, vocês foram fundamentais para que alcançássemos este resultado”, reconheceu Pascoutto.