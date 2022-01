Bolsonaro e a comitiva serão recebidos pelo prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (PSD), e por Clarissa Garotinho - SECOM/Campos

Bolsonaro e a comitiva serão recebidos pelo prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (PSD), e por Clarissa GarotinhoSECOM/Campos

Publicado 27/01/2022 08:38

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Após mais de 5 meses de conversações, o presidente Jair Bolsonaro participará de uma agenda no Norte Fluminense na próxima segunda-feira (31). Ele anunciará obras e investimentos importantes que terão impactos direta e indiretamente em Campos dos Goytacazes e em toda a região. O pedido de visita de Bolsonaro tinha sido feito em agosto do ano passado, pela deputada federal Clarissa Garotinho (PROS-RJ), com quem a equipe do presidente vinha mantendo contato nas últimas semanas para acertar os detalhes.

Entre outras coisas, Bolsonaro anunciará: obras de ampliação no trecho urbano da BR-101 em Campos; o aporte de cerca de R$ 14 milhões para construção de um prédio para o Hemocentro da cidade, aumentando a capacidade de atendimento da unidade; e obras na ferrovia EF118, que abastece o Porto do Açu, ligando Rio de Janeiro a Vitória. Em São João da Barra, o presidente fará o lançamento da pedra fundamental da usina termelétrica GNA II (Gás Natural Açu II), um investimento total de 1 bilhão de dólares localizado no Porto do Açu.

A previsão é de que Bolsonaro desembarque no Aeroporto Bartholomeu Lyzandro, em Campos, por volta das 8h30 de segunda, acompanhado dos ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Ali mesmo, Bolsonaro e a comitiva serão recebidos pelo prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (PSD), e por Clarissa Garotinho. Na ocasião, serão feitos os cumprimentos oficiais. Nos últimos meses, Wladimir e Clarissa têm apresentado uma série de pedidos ao governo federal, inclusive alguns deles que serão anunciados na segunda-feira.

A segunda agenda da visita será no Porto do Açu, ainda em horário a confirmar. Ali, Bolsonaro fará o lançamento da pedra fundamental da GNA II, importante projeto que contribuirá para a segurança energética do país. Muito provavelmente, ele dará uma coletiva para a imprensa (o cronograma ainda será divulgado oficialmente pelo governo federal). No dia 30 de setembro de 2021, já tinha ocorrido a inauguração da primeira unidade GNA, com a participação do governador do Rio, Claudio Castro, que também estará presente na segunda-feira. Em seguida, Bolsonaro deve voltar ao Aeroporto de Campos, de onde seguirá para Itaboraí, para uma vista ao Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj).



Juntas, as unidades GNA I e GNA II formarão o maior parque de geração de gás natural da América Latina. As duas são programadas para funcionar em ciclo combinado, ou seja, com o acoplamento termodinâmico de um ciclo a gás com um ciclo a vapor. A exemplo do que já existe na UTE GNA I, a UTE II será composta por três turbinas a gás e uma turbina a vapor. A capacidade instalada da nova unidade será de 1,6 GW. A inauguração está prevista para daqui a três anos, em 2025.

O pedido para visita a Campos e região tinha sido feito em 4 de agosto, num encontro entre Bolsonaro e parlamentares, entre eles Clarissa Garotinho. Bolsonaro chegou a gravar um vídeo na ocasião, ao lado da parlamentar, no qual prometia atender à demanda. Nesta quarta-feira (26/01), Clarissa confirmou a agenda nas suas redes sociais: “Conforme prometido, o presidente da República, Jair Bolsonaro, estará na nossa região na próxima segunda-feira. Fará anúncios importantes para o Estado do Rio e para o Norte Fluminense”. Clarissa acrescentou ainda que a vista de Bolsonaro é “mais um importante passo para o fortalecimento do Estado do Rio”.

Sobre as obras na BR-101, Wladimir Garotinho agradeceu ao ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), num vídeo postado nas suas redes sociais: “Foi um pedido que eu e a Clarissa fizemos ao ministro: a duplicação dos trechos urbanos que cortam Campos dos Goytacazes. Ele cumpriu sua palavra conosco. Colocou os recursos necessários no Orçamento federal, e, agora, Bolsonaro virá e fará o anúncio”.