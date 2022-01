Foto: Divulgação / Saúde - por Letycia Rocha

Foto: Divulgação / Saúdepor Letycia Rocha

Publicado 28/01/2022 09:39

CAMPOS DOS GOYTACAZES - O Departamento de Vigilância Sanitária (VISA) interditou, na quarta-feira (26), uma padaria no distrito de Dores de Macabu, em Campos. Equipes do órgão chegaram ao local após uma denúncia anônima. Foram constatadas várias irregularidades, como falta de higiene, fiação exposta, alimentos armazenados de maneira inadequada e material de limpeza junto a produtos alimentícios.

O estabelecimento foi multado, interditado e só poderá reabrir após cumprir todas as exigências estipuladas pelos fiscais, necessárias para adequação do local à legislação sanitária.

A assessora chefe da VISA, Vera Cardoso de Melo, disse que, ao chegar ao estabelecimento, os fiscais ficaram espantados com a extrema falta de higiene. “Voltamos a pedir aos consumidores que estejam atentos às condições de higiene dos estabelecimentos e as características do alimento”, orientou Vera, destacando que a fabricação e o armazenamento dos produtos em condições inadequadas podem levar à contaminação e, por consequência, causar danos à saúde, como as gastroenterites, que são infecções intestinais.

Ela pede que, ao presenciar qualquer irregularidade, a pessoa não deixe de denunciar. As denúncias podem ser feitas por meio de ligação no número (22) 998680244, mensagem de WhatsApp ou pelas redes sociais da VISA.