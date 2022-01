Foto: Reprodução - por Letycia Rocha

Publicado 28/01/2022 09:32

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Os pais ou responsáveis pelos alunos da rede municipal de ensino devem efetuar a confirmação da matrícula para o ano letivo de 2022 até segunda-feira, 31 de janeiro. A confirmação deve ser feita na própria escola ou creche onde os estudantes foram alocados, das 7h às 17h, munidos dos documentos e comprovante de inscrição exigidos no processo da pré-matrícula. No caso das unidades escolares que também funcionam com a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), o horário de atendimento é estendido até às 20h.

Para saberem para qual unidade os alunos foram alocados, os responsáveis devem acessar o mesmo site onde realizaram o cadastro de pré-matrícula. Confira AQUI

Mais de 6.400 pessoas foram inscritas na pré-matrícula, cujo processo ocorreu entre os dias 16 e 26 de novembro de 2021. A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) divulgou o resultado da pré-matrícula no dia 12 de janeiro.

“O não comparecimento para a confirmação e efetivação da matrícula no período determinado corresponderá à desistência da vaga. E, neste caso, o responsável deverá dirigir-se à sede da Secretaria de Educação para que o aluno seja encaminhado para a unidade escolar mais próxima que possua vaga”, explicou o secretário de Educação, Marcelo Feres.

A previsão é para que o ano letivo de 2022 tenha início no modelo presencial na rede municipal de ensino, em 07 de fevereiro, a depender do quadro epidemiológico na cidade. "Para isso, é fundamental que o processo de imunização contra covid-19 ocorra na maior brevidade possível.

No entanto, as aulas para as crianças do berçário e maternal continuarão suspensas, em princípio", informou o secretário.

Ele acrescentou que a Seduct continuará seguindo as recomendações e orientações das autoridades de saúde para a execução do planejamento proposto no calendário letivo, e promoverá um intenso trabalho de conscientização a respeito da imunização junto aos pais e professores. O objetivo é prezar pela segurança dos estudantes e profissionais do ensino, além de retomar a aprendizagem da melhor forma possível.

"Vamos continuar distribuindo máscaras, álcool e explicando sobre a necessidade do cumprimento das regras sanitárias, que preconizam como a comunidade escolar deve proceder para evitar a propagação do coronavírus. Agora também precisamos que os pais e responsáveis garantam a imunização, que é gratuita, a fim de criarmos um ambiente escolar ainda mais seguro para todos", lembrou Marcelo.