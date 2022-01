Reprodução - por Letycia Rocha

Publicado 27/01/2022 10:32

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A advogada de Campos dos Goytacazes, Nayara Gilda Acha Prestes, baleada por um cliente na tarde desta quarta-feira (26), gravou um vídeo diretamente do hospital onde está internada para contar o que aconteceu.Nas imagens, a mulher aparece deitada em uma cama da unidade hospitalar e inicia agradecendo a todos que, de alguma forma, a ajudaram após o crime. Nayara, após ser baleada nas duas mãos, em um dos braços e no tórax, conseguiu correr e pedir ajuda."Uma das mãos eu consigo mexer um pouco, mas a outra está completamente imobilizada", diz.Em seguida, a advogada conta que o cliente, identificado como Diego Dorado Borgerth Teixeira, de 21 anos, tem alguns processos com ela, entre eles, um inventário com valor muito alto."Por isso, com o valor dos honorários, ele está me devendo R$ 160 mil. Em dezembro do ano passado, ele tentou revogar a minha procuração, na tentativa de não me pagar. Entrei no processo e pedi para o juiz destacar os meus honorários quando saísse a partilha. Depois disso, ele sumiu", afirma Nayara.Nessa quarta, Diego foi até o escritório provisório da advogada e, quando chegou, disse ter ido revogar a procuração e apontou a arma. "Eu tentei segurar a arma, ele deu um tiro no meu dedo, que precisou ser reconstruído, e deu outro tiro no peito, que está alojado", conta a advogada.