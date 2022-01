Foto: Antônio Filho - por Letycia Rocha

Publicado 28/01/2022 09:23

CAMPOS DOS GOYTACAZES - O Museu Histórico de Campos dos Goytacazes (MHCG) recebe, desta quinta-feira (27) até o próximo sábado (29), sempre às 19h, a Terceira Semana da Visibilidade Trans. O evento promovido Coletivo Trans Goytacá tem o apoio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL). A atividade tem entrada franca e os organizadores pedem que que as pessoas apresentem o cartão de vacinação com pelo menos duas doses da vacina conta a Covid-19, além do uso obrigatório de máscaras.

O evento terá debates e apresentações musicais, visando a abertura de caminhos para o rompimento com a exclusão social que ainda se faz presente no dia a dia da população trans. Toda a agenda de atividades está disponível no Instagram @coletivotransgoytaca, através do qual também a será transmitida a programação do evento. As atividades marcam a passagem do Dia Nacional da Visibilidade Transexual e Travesti, celebrado no próximo sábado.

“Gostaríamos de destacar que a Semana da Visibilidade Trans é um evento que aconteceu em 2019 e 2020, sendo interrompido em 2021, em razão da pandemia. A ação é toda organizado e pensada por pessoas trans e foi, inicialmente, idealizado por Hísis Nogueira, uma das fundadoras do Coletivo Trans Goytacá”, explica Thárcilo Luiz, um dos organizadores do evento.

Para a coordenadora do MHCG, Graziela Escocard, receber a Semana da Visibilidade Trans é fundamental para o fortalecimento do diálogo. “Só teremos uma sociedade melhor, abrindo espaço para que todos tenham voz e, pelo terceiro ano, o Museu abre suas portas para o trabalho desenvolvido pelo Coletivo Trans Goytacá”, enfatiza.