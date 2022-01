Foto: César Ferreira - Por Letycia Rocha

Publicado 20/01/2022 14:33

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Com a finalidade de fortalecer a pesca do município, o prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho, recebeu, nesta quarta-feira (19), o Caminhão Peixe doado pelo Ministério da Agricultura. Trata-se de um caminhão baú que será utilizado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca para comercializa peixes das comunidades pesqueiras nos bairros de Campos. Além do caminhão, foram doados dois carros para levar técnicos agrícolas e veterinários param o atendimento no campo.

A solenidade da parceria e assinatura do Termo de Doação contou com a participação da superintendente federal de Agricultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Stela A.B. Romanos, quem efetuou a entrega dos veículos ao prefeito Wladimir. São dois carros Renault, modelo Sandero, e um caminhão baú com sistema de refrigeração e toldo lateral.

Wladimir destacou a importância da parceria com o Ministério da Agricultura para fortalecer o setor e acrescentou que também conseguiu, com o deputado federal Christino Áureo, a dedicação de Emenda Parlamentar no valor de R$ 3,5 milhões para fortalecer o setor agrícola no município.