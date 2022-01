Estão aptos para receber a primeira todas as pessoas acima de 12 anos. Também devem tomar a segunda dose da Pfizer para quem tomou a 1ª dose até o dia 10 de janeiro - Letycia Rocha

Publicado 31/01/2022 13:47

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A Secretaria Municipal de Saúde de Campos está promovendo alteração de dois postos de vacinação contra a Covid-19 para esta segunda-feira (31). Desta forma, entram a Colônia de Terceira Idade de Farol de São Tomé e a Unidade Básica de Saúde da família (UBSF) de São Sebastião no lugar, respectivamente, da Escola Municipal Farol de São Tomé e UBSF de Poço Gordo. Assim como nos demais postos, a vacinação acontece por meio de distribuição de senha, sempre das 9h às 16h.

Estão aptos para receber a primeira todas as pessoas acima de 12 anos. Também devem tomar a segunda dose da Pfizer para quem tomou a 1ª dose até o dia 10 de janeiro. A AstraZeneca será aplicada para quem tomou a 1ª dose até o dia 03 de janeiro. Quem recebeu a 1ª dose da CoronaVac até o dia 17 de janeiro também deve ir aos postos.

A terceira dose estará disponível para as pessoas com idade igual ou superior aos 18 anos que tenham recebido a segunda dose há quatro meses, independente do imunizante. As gestantes e puérperas (45 dias após o parto) imunizadas com Pfizer ou CoronaVac, a terceira dose deve ser feita com o intervalo de cinco meses. O imunizante usado será o da Pfizer. Adolescentes ainda não estão inclusos nesse reforço e devem aguardar a convocação.

Pessoas com 18 anos ou mais que receberam a vacina da Janssen devem tomar uma dose de reforço dois meses após ter recebido a dose única. Já as gestantes continuam recebendo uma dose de reforço com o imunizante Pfizer.

Todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade, que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional) administrada há 4 meses, também devem receber uma quarta dose de reforço. Entende-se por pessoas com alto grau de imunossupressão (imunocomprometidos): Imunodeficiência primária grave; Quimioterapia para câncer; Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras; Pessoas vivendo com HIV/AIDS; Uso de corticoides em doses maior ou igual a 20 mg/dia de Prednisona ou equivalente por maior ou igual a 14 dias; Uso de drogas modificadoras da resposta imune; Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; Pacientes em hemodiálise; e Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

Para quem vai receber a 2ª e 3ª dose é necessário apresentar cartão da vacina contra a Covid-19, documento com foto, CPF ou cartão do SUS. No caso das gestantes, também é necessário o cartão pré-natal. Para quem for receber a primeira dose, é necessário levar além dos documentos pessoais já citados, o comprovante de residência.

CRONOGRAMA DA 1ª DOSE

Pessoas com 12 anos ou mais

CRONOGRAMA DA 2ª DOSE

2ª dose de AstraZeneca para quem tomou a 1ª até o dia 03 de janeiro

2ª dose de Pfizer para quem tomou a 1ª até o dia 10 de janeiro

2ª dose da CoronaVac para quem tomou a 1ª até o dia 17 de janeiro

2ª dose da Pfizer para Adolescentes de 12 a 17 somente com 2 meses

CRONOGRAMA DA 3ª DOSE

Público em geral com 18 anos ou mais e que tenha tomado a 2ª há quatro meses.

DOSE ADICIONAL

Indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade que receberam três doses há quatro meses.

CRONOGRAMA DE REFORÇO DA JANSSEN:

Todos os vacinados com a dose única há 2 meses ou mais.

POSTOS PARA REPESCAGEM DE PESSOAS COM 12 ANOS OU MAIS:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (ANTIGA AABB)

CLUBE DA TERCEIRA IDADE

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO, NO JARDIM CARIOCA

DRIVE-THRU DA UENF

COLÔNIA DA TERCEIRA IDADE

QUIOSQUE RODOVIÁRIA ROBERTO SILVEIRA

POSTOS DE VACINAÇÃO PARA 2ª DOSE DE ASTRAZENECA:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (ANTIGA AABB)

CLUBE DA TERCEIRA IDADE

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO, NO JARDIM CARIOCA

DRIVE-THRU DA UENF

COLÔNIA DA TERCEIRA IDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

QUIOSQUE RODOVIÁRIA ROBERTO SILVEIRA

POSTOS DE VACINAÇÃO PARA 2ª DOSE PFIZER:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (ANTIGA AABB)

CLUBE DA TERCEIRA IDADE

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO, NO JARDIM CARIOCA

DRIVE-THRU DA UENF

UBSF DE DORES DE MACABU

UBSF SÃO SEBASTIÃO

UBS DE TOCOS

COLÔNIA DA TERCIERA IDADE

QUIOSQUE RODOVIÁRIA ROBERTO SILVEIRA

POSTOS DE VACINAÇÃO 2ª DOSE CORONAVAC:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

POSTOS DE VACINAÇÃO DA 3ª DOSE PARA PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS E DOSE ADICIONAL DE IMUNOCOMPROMETIDOS:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (ANTIGA AABB)

CLUBE DA TERCEIRA IDADE

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO, NO JARDIM CARIOCA

DRIVE-THRU DA UENF

UBSF DE DORES DE MACABU

UBSF SÃO SEBASTIÃO

UBS DE TOCOS

COLÔNIA DA TERCEIRA IDADE

QUIOSQUE RODOVIÁRIA ROBERTO SILVEIRA

POSTOS DE VACINAÇÃO DA DOSE DE REFORÇO DA JANSSEN:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (ANTIGA AABB)

CLUBE DA TERCEIRA IDADE

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO, NO JARDIM CARIOCA

DRIVE-THRU DA UENF

COLÔNIA DA TERCEIRA IDADE

QUIOSQUE RODOVIÁRIA ROBERTO SILVEIRA