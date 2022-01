Bolsonaro quebrou protocolos sanitários do combate ao coronavírus, estava sem máscara e abraçou apoiadores - Letycia Rocha

Publicado 31/01/2022 12:50

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Na manhã desta segunda-feira (31), um homem foi preso após tentar jogar um ovo no presidente da república, Jair Bolsonaro, em Campos dos Goytacazes. O chefe do Brasil pousou no Aeroporto Lisandro e segue para agenda oficial no Porto do Açu, em São João da Barra.

O homem foi detido no mesmo momento e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal (PF).

A chegada do presidente foi marcada por tumulto, confusão, e quebra de protocolos sanitários de combate à pandemia do coronavírus, já que Bolsonaro estava sem máscara e abraçou apoiadores. Além disso, houve empurra-empurra entre grupos pró-governo e contra.

Jair, que veio de Itaboraí acompanhado dos deputados federais Clarissa Garotinho e Hélio Lopes, além do do ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, não falou com a imprensa.

Em Campos, o presidente foi recebido pelo prefeito Wladimir Garotinho (PSD) e pela primeira-dama Tassiana Oliveira. Em São João da Barra, ele vai lançar a pedra fundamental da termelétrica UTE GNA 2.