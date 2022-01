Os recursos para a obra já estão garantidos pela bancada federal - Letycia Rcha

Publicado 31/01/2022 17:49

CAMPOS OS GOYTACAZES - O presidente Jair Bolsonaro anunciou, nesta segunda-feira (31), durante visita oficial a Campos, a duplicação do trecho urbano da BR-101, rodovia federal que corta o município e liga o país de norte a sul. O pedido para esta obra foi feito pelo prefeito Wladimir Garotinho e pela deputada federal Clarissa Garotinho. O projeto foi entregue ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, em agosto do ano passado em Brasília e ratificado quando o ministro esteve em Campos. Os recursos para a obra já estão garantidos pela bancada federal, segundo a parlamentar.

“A gente fica muito feliz. Estamos sempre buscando parcerias para que a população tenha uma qualidade de vida muito melhor”, disse o prefeito, na aeronave presidencial a caminho do Porto do Açu, em São João da Barra.



Projeto de duplicação - Na BR-101, uma demanda envolve a duplicação das faixas de rolamento num trecho de 1,2 km, entre os kms 64,1 (rua Rocha Leão) e 65,3 (acesso ao Boulevard Shopping), com a utilização dos acostamentos e da faixa de domínio existente. Nas propostas encaminhadas ao ministro constam ainda a transferência para administração federal do trecho urbano correspondente à ponte municipal Alair Ferreira e suas vias de acesso (avenida Estilac Leal e rua Espírito Santo), totalizando cerca de 2 km, com a conclusão das obras do dispositivo para interligação com a BR 356. Outro ponto inclui a ampliação da capacidade de tráfego entre os kms 65,3 e km 67, cujo projeto e os custos já foram incluídos na revisão tarifária da atual concessionária da BR-101/RJ.

VISITA PRESIDENCIAL - O prefeito Wladimir Garotinho e o vice-prefeito Frederico Paes receberam o presidente da República, Jair Bolsonaro, na pista do Aeroporto Bartolomeu Lisandro, no final da manhã desta segunda-feira (31). Eles seguiram para o Porto do Açu, em São João da Barra, onde ocorreu o lançamento da pedra fundamental da Usina Termelétrica GNA II. O evento contou, ainda, com as presenças do governador do Rio, Cláudio Castro; dos Ministros Bento Albuquerque (Minas e Energia), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), João Roma (Cidadania) e Ciro Nogueira (Casa Civil); entre outras autoridades.

No aeroporto, o ministro Tarcísio de Freitas confirmou a duplicação de trechos urbanos das BR 101 em Campos, a pedido da Prefeitura, que já tem recursos alocados e, ainda, destacou a importância de outros investimentos para a região. Também foi assinada hoje a adesão a um contrato para a construção de 40 km de ferrovias que vão interligar o Porto do Açu ao traçado da EF-118, que liga Vitória (ES) ao Rio.