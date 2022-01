Também participaram da cerimônia o governador do Rio, Claudio Castro, a deputada federal Clarissa Garotinho, os ministros da Cidadania, João Roma, da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e da Casa Civil, Ciro Nogueira, e demais autoridades políticas da região - Letycia Rocha

Publicado 31/01/2022 17:42 | Atualizado 31/01/2022 17:45

CAMPOS OS GOYTACAZES - O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, participou, nesta segunda-feira (31), ao lado do presidente da República Jair Bolsonaro, em São João da Barra, da cerimônia do lançamento da pedra fundamental da GNA II, no Complexo Portuário do Açu, um importante projeto que contribuirá para a segurança energética do país. Wladimir esteve acompanhado da primeira-dama Tassiana Oliveira e do vice-prefeito Frederico Paes.

Também participaram da cerimônia o governador do Rio, Claudio Castro, a deputada federal Clarissa Garotinho, os ministros da Cidadania, João Roma, da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e da Casa Civil, Ciro Nogueira, e demais autoridades políticas da região.

“É uma honra participar de um momento como este, mas preciso fazer um registro histórico. Este porto foi concebido em 1999, quando meu pai era governador. Depois a minha mãe, quando governadora, lançou a pedra fundamental, e naquela época não teve ajuda do Governo Federal. Dois ex-governadores, junto com o empresário Eike Batista, que deram o ponta pé inicial para que hoje esta realidade está sendo a maior oportunidade de empregos e renda na região”, disse Wladimir, que agradeceu ao governador, Claudio Castro, pelas parcerias que estão sendo idealizadas entre a Prefeitura de Campos e o Governo do Estado.

No dia 30 de setembro de 2021, já tinha ocorrido a inauguração da primeira unidade GNA. Juntas, as unidades GNA I e GNA II formarão o maior parque de geração de gás natural da América Latina. As duas são programadas para funcionar em ciclo combinado, ou seja, com o acoplamento termodinâmico de um ciclo a gás com um ciclo a vapor.