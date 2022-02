Letycia Rocha - Foto: César Ferreira

Letycia RochaFoto: César Ferreira

Publicado 02/02/2022 08:43

CAMPOS DOS GOYTACAZES - O novo Centro Municipal de Testagem para Covid-19 de Campos, nesta terça-feira (1º), foi inaugurado pelo prefeito Wladimir Garotinho. A unidade, instalada no Colégio Salesiano Dom Bosco de Campos, vai ampliar a capacidade de oferta de testes para detecção da Covid-19, oferecendo também assistência médica e farmacêutica. O atendimento, exclusivo para pessoas com sintomas gripais, será de segunda a sábado, das 7h às 17h, e a organização e agilidade no atendimento foram pontos destacados pelas pessoas que buscaram o serviço nesse primeiro dia. A meta é realizar mil exames/dia. A secretaria informa que novas vagas só serão liberadas na próxima quinta-feira (03) para agendamento na sexta-feira (04), no sábado (05) e na segunda-feira (07). A liberação das vagas a cada três dias se deve a questões técnicas e de logística.



“Essa é uma iniciativa muito boa para toda população, inclusive para quem tem plano de saúde como eu e não consegue autorização para fazer o teste. Assim que liberou o agendamento eu fiz, e chegando aqui hoje foi tudo muito rápido. Muito bom o atendimento”, disse Neide Azevedo Campos, de 69 anos, que mora na área central da cidade. Além dela, o esposo e a sobrinha também realizaram o teste.

A estudante de psicologia Daniele da Silva Gomes, 22 anos, também realizou o teste. “Excelente atendimento. Tudo muito organizado, com distanciamento e muita informação”, disse a jovem, que teve resultado positivo para a Covid-19. “Agora vou continuar tomando os remédios e com as medidas preventivas para evitar que outras pessoas sejam infectadas. Meus sintomas estão leves e acredito que seja porque já tomei as três doses da vacina”, completou ela, que é considerada paciente de risco por ter IMC-40.



Assim como Neide e Daniele, o prefeito Wladimir Garotinho também realizou o teste. O resultado foi negativo. Na ocasião, o prefeito falou sobre a preocupação com o avanço dos casos positivos na cidade, cuja taxa está em torno de 50%.



“O avanço da infecção por essa cepa (Ômicron) está muito forte. Ela tem uma característica de ser muito transmissível”, disse o prefeito, reafirmando que decisões para conter a disseminação da doença tomadas no Gabinete de Crise, como a suspensão de shows em Farol e Lagoa de Cima pelos próximos 15 dias, entre outras, serão seguidas.

Ainda segundo Wladimir, outro Centro Municipal de Testagem para Covid-19 será implementado em Guarus que, junto com o Centro inaugurado hoje e os quatro locais já realizavam o serviço no município, estará ofertando 2.500 testes por dia. “Está tudo muito organizado, fila andando rápido e, antes das 10h já estão sendo atendidas as pessoas marcadas para às 11h. Assim será em Guarus onde estamos montando a estrutura”, ressaltou.

Para o funcionamento do Centro Municipal, a Secretaria de Saúde está mobilizando uma equipe diária de 25 profissionais, entre técnicos, dentistas, médicos, administrativos e auxiliares de serviços gerais. A testagem é recomendada para pessoas com sintomas gripais na fase inicial, que é entre o 3º ao 7º dia.

“Estamos tendo neste momento uma nova onda promovida variante Ômicron que é altamente contagiosa e, por isso, é importante orientar a nossa população. Os sintomas são leves, as pessoas se sentem muitas vezes bem e ficam circulando e contaminando mais pessoas. Então, recomendamos que aquelas pessoas que têm sintomas gripais por três dias, que façam teste e sigam todas as recomendações da nossa equipe médica. Já aquelas pessoas que tiveram contato com alguém infectado, mas que não apresentaram nenhum sintoma, a orientação é ficar atento, usar máscara e fazer isolamento”, explicou o secretário de Saúde, Paulo Hirano.

No local, é feita triagem, testagem e, caso o resultado seja positivo, a pessoa já recebe atendimento médico. “Assim conseguimos alcançar todos os degraus de atendimento e orientação à população para evitar a circulação do vírus. Então, atuamos tanto com a parte clínica que é o tratamento, com a orientação do que o paciente precisa fazer e com a parte epidemiológica, dando as orientações para o paciente, familiares, contatos próximos para que assim consigamos identificar aqueles que estão transmitindo e conseguirmos então diminuir a quantidade de pessoas serão contaminadas por esse que tem diagnóstico positivo da Covid-19”.



PARCERIA – A testagem também foi acompanhada pelo professor e diretor pedagógico do Colégio Salesiano, Arthur Crispino, e pelo diretor geral do Colégio Salesiano, padre Paulo César Terra, que ressaltaram a importância do atendimento à população. “O Salesiano tem como um dos seus pilares o compromisso social, então no momento em que se percebe o crescimento dos índices, falta de exames, a gente entende da necessidade de fazer um trabalho de apoio, de colaboração e, é isso que estamos fazendo, abrindo nossa casa para atender quem precisa”, disse Arthur.

“Um dos nortes da educação salesiana é formar bons cristãos e honestos cidadãos. Cidadania é um conceito bastante amplo e aqui nós estamos vendo exatamente isso, uma ação de cidadania que é uma responsabilidade nossa cuidar da saúde, cuidar da vida e precisa ser feito. E, uma vez que temos aqui um posto de testagem e a escola pode colaborar para que o poder público possa fazer isso, nós estamos ajudando para que a situação da pandemia possa ser melhorada, casos serem notificados e assim, conseguirmos enquanto cidadãos, sociedade debelar essa situação que preocupa”, completou o padre.



Também estiveram presentes o subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav), Charbell Kury; o subsecretário de Saúde, Marcos Gonçalves; e os vereadores Álvaro Oliveira e Edson Batista.