Publicado 04/02/2022 09:36

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Análise feita pela Firjan por meio da plataforma Retratos Regionais aponta Campos e Macaé entre as sete cidades que mais criaram postos de trabalho no estado do Rio em 2021. Nos dois casos, a Indústria e Construção foram as maiores contratantes, o que ajudou a levar Macaé à segunda posição no ranking estadual, enquanto Campos ficou em sétimo. Considerando-se contratações apenas na indústria fluminense, Macaé lidera em todo o estado do Rio (+7.394), a frente inclusive da capital (+7.211).

“Apesar de mais um ano difícil ainda por conta da pandemia, o Norte Fluminense mostrou novamente que é uma força fundamental para a saúde econômica e social do estado. E neste contexto, a indústria da região revela, uma vez mais, sua pujança na geração de empregos e tributos para as cidades e o estado”, disse Francisco Roberto de Siqueira, presidente da Firjan Norte Fluminense.

Em Macaé, o saldo positivo foi de 11.712 postos de trabalho em 2021. Só Indústria e Construção geraram 7.394 vagas – o equivalente a 63% de toda empregabilidade do município no ano –, mais que o dobro de Serviços, por exemplo, que abriu 3.148 novas vagas. Entre as atividades que mais geraram emprego estão, novamente, “Montagem de instalações industriais e estruturas metálicas” (+3.178), “Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica” (+1.217) e “Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural” (+1.190). Mesmo em dezembro – mês tradicionalmente de término de contratos de trabalho na indústria –, o saldo também foi positivo, com 531 novas vagas.

Já Campos teve em 2021, um saldo positivo de 3.772 vagas abertas. Indústria e Construção englobam 1.404 novas oportunidades, a frente de Comércio (+1.063) e Serviços (+922). Entre os grandes segmentos, Comércio Varejista (+654) ficou pouco a frente de Construção (+618), principal contratante na Indústria. E entre as principais atividades, destacam-se Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada (+284) e Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal (+256).

Construção Civil e Norte Fluminense em destaque

Em todo o estado, saldo positivo no ano foi de 178,1 mil postos de trabalho, recuperando as mais de 150 mil vagas perdidas em 2020. Todas as regiões fluminenses registraram saldo positivo em 2021. A Capital foi responsável pela criação de 81,4 mil vagas, seguida pelo Leste Fluminense (+32,4 mil) e pelo Norte Fluminense (+16,7 mil). Entre os municípios, 89 dos 92 tiveram saldo positivo.

A construção civil criou 14.207 postos de trabalho no estado do Rio em 2021. O setor foi o maior responsável pela recuperação das vagas perdidas na indústria fluminense em 2020 por conta da pandemia de Covid-19. Em seguida, com a geração de 6.297 postos de trabalho, vem o segmento de Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos. Em 2021, a construção civil e os segmentos industriais tiveram saldo positivo de 36 mil vagas.

No setor de serviços no estado, os principais destaques foram os segmentos de Restaurantes e Outros estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas, com 12.147 vagas, e Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo, com 6.009 vagas. O saldo do setor de serviços, o mais impactado em 2020 pela pandemia, foi de 98,5 mil postos de trabalho em 2021. Os setores do comércio e da agropecuária também fecharam o ano com saldo positivo, de 42,3 mil e 1,3 mil, respectivamente.