Volume é referente a um acumulado de 30 dias neste períodoReprodução

Publicado 07/02/2022 19:02

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Entre a tarde desta terça-feira (8) e a próxima sexta-feira (11) são esperados cerca de 100mm de chuva em Campos, volume referente a um acumulado de 30 dias neste período. Também há previsão de chuvas fortes nas regiões de influência hídrica do Paraíba, situação que, somada ao aumento da vazão dos reservatórios, provocará a elevação significativa do nível do rio Paraíba do Sul em Campos.

“Começamos a notar, desde hoje, uma elevação lenta no Paraíba: 8,26 metros às 8h, e 8,28 metros às 14h. Com o aumento da vazão nos reservatórios e o registro de chuvas intensas nas regiões a montante (acima), é possível sinalizar que a chegada destes volumes irá provocar a elevação significativa do nível do Paraíba. Estamos atentos ao cenário, acompanhando toda a situação e iremos orientar a população sobre o que fazer em cada momento, além de dar todo o apoio necessário para que possíveis impactos sejam minimizados”, adiantou o secretário de Defesa Civil, coronel Alcemir Pascoutto.

De acordo com o Setor de Monitoramento da Secretaria de Defesa Civil, a previsão de chuvas intensas, com possibilidade de pancadas de chuvas fortes a muito fortes, se dá a partir da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul na região Sudeste do Brasil. O órgão orienta atenção e precaução, principalmente moradores de áreas suscetíveis a riscos. Em caso de emergência a Defesa Civil deve ser acionado pelos telefones 199 ou (22) 98175-2512.

Nova subida — Como anunciado pelo Setor de Monitoramento no último dia 1º, o Paraíba registrou aumento de seu nível na última semana, alcançando a cota de 9,02 metros às 23h30 da última sexta-feira. O nível começou a baixar no sábado, chegando a cota de 8,25 metros na manhã desta segunda-feira (07). Na semana passada, a elevação foi motivada pelo acumulado de chuva na região Noroeste, parte da região Norte e em Minas Gerais. Desta vez, a elevação se dará em razão do aumento da vazão nos reservatórios e a previsão de chuva nas regiões a montante.