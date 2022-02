A primeira-dama e mãe de Anthony, Tassiana Oliveira, e a irmã, Gabriella Oliveira, de 12 anos, que já recebeu a primeira dose da vacina, também estiveram presentes - Divulgação

CAMPOS DOS GOYTACAZES - O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, nesta quarta-feira (4), levou o filho, Anthony Garotinho Neto, para tomar a primeira dose contra a Covid-19. A primeira-dama e mãe de Anthony, Tassiana Oliveira, e a irmã, Gabriella Oliveira, de 12 anos, que já recebeu a primeira dose da vacina, também estiveram presentes na Secretaria Municipal de Saúde para incentivar o pequeno.

“Hoje foi o dia do meu filho receber a vacina e continuo pedindo aos pais para levar seus os filhos para que possamos ficar cada vez mais livres do coronavírus”, disse o prefeito. Anthony recebeu a primeira dose conforme o cronograma estabelecido pela Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, que nesta quarta-feira aplicou a vacina da Pfizer infantil nas crianças com 9 anos.

O secretário municipal de Saúde, Paulo Hirano, disse que as crianças fazem parte do grupo mais vulnerável no momento. “Queremos dar a chance da imunização aos menores e aí fazemos um apelo aos pais, porque eles são os responsáveis pela vacinação ou não das crianças”, afirmou o secretário. De 18 de janeiro, quando teve início a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, até quinta-feira (03), o município vacinou 4.710 menores.