Publicado 09/02/2022 11:40 | Atualizado 09/02/2022 11:48

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A advogada Nayara Gilda Acha Prestes, baleada por um ex-cliente em Campos dos Goytacazes em janeiro, recebeu alta hospitalar. Na segunda-feira (7), ela compareceu na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) para prestar depoimento sobre o caso. As oitivas duraram cerca de cinco horas.

Nayara foi vítima de uma tentativa de homicídio em 26 de janeiro, quando Diego Dorado Borgerth Teixeira, de 21 anos, invadiu o escritório provisório da advogada, no interior do Shopping Avenida 28, e tentou matá-la a tiros, utilizando um revólver calibre 38 com numeração raspada.

Dos quatro disparos deferidos por Diego, três atingiram a advogada, que ainda ferida, entrou em luta corporal com o homem, conseguiu fugir e pedir socorro.

O autor do crime é cliente de Nayara, que cuida de várias causas de Diego, inclusive um processo de inventário do pai, que seria a motivação da tentativa de homicídio, por não pagamento dos honorários advocatícios.

O homem foi capturado, preso e autuado por tentativa de homicídio triplamente qualificado - motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, e por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.