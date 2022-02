Rodrigo Bacellar teve café da manhã com secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires - Divulgação

Publicado 10/02/2022 19:29

CAMPOS DOS GOYTACAZES - O secretário estadual de Governo, Rodrigo Bacellar, participou na manhã desta quinta-feira de um café da manhã com o secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires, e confirmou a escolha do município de Campos para receber uma Escola Cívico Militar.

“Mais uma ação que demonstra o olhar do governador Cláudio Castro para o interior do nosso estado. Campos vai ganhar uma moderna escola militar, sendo exemplo de disciplina, organização e tecnologia”, explicou Bacellar, ressaltando que já foi dada autorização para o início das obras em uma área no Parque São Caetano.

A obra será realizada pela Polícia Militar e a meta é concluir as obras ainda em 2022, para estar em funcionamento e receber os alunos já no próximo ano letivo.

A expectativa é que a pedra fundamental, que marca o início das obras, seja lançada com a presença do governador Cláudio Castro até o fim de março.

Nas escolas vocacionadas ao Ensino Cívico-Militar, os estudantes contam com as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com aulas ministradas por professores da rede pública estadual. Os alunos também aprenderão conhecimentos específicos do eixo vocacionado ao Ensino Cívico Militar.