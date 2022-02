Pode haver alterações no cenário, com chance de estabilização do nível do rio ou pequena elevação, caso as previsões de confirmem. - Cesar Ferreira

Publicado 15/02/2022 11:32 | Atualizado 15/02/2022 11:37

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Às 9h desta terça-feira (15), o rio Paraíba do Sul, em Campos, atingiu a cota de 9,22 metros, seguindo a tendência de redução de 2 a 3 centímetros por hora, taxa que deve se manter nas próximas horas.



Existe a previsão de chuva em algumas regiões de influência hídrica do Paraíba.

Com isso, pode haver alterações no cenário, com chance de estabilização do nível do rio ou pequena elevação, caso as previsões de confirmem.