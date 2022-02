Em Campos, funciona há seis anos, oferecendo aulas de iniciação esportiva, futebol, natação, dança e vÎlei. O projeto também oferece aulas de hidroginástica e dança para os responsáveis - Divulgação

Em Campos, funciona há seis anos, oferecendo aulas de iniciação esportiva, futebol, natação, dança e vÎlei. O projeto também oferece aulas de hidroginástica e dança para os responsáveisDivulgação

Publicado 15/02/2022 12:36 | Atualizado 15/02/2022 12:36

CAMPOS - O Paraesporte, maior projeto sócio-esportivo do Brasil, voltado para pessoas com deficiência, retorna as suas atividades a partir desta terça feira (15) . São oferecidas aulas de iniciação esportiva, natação, vôlei, futebol e dança, na Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), em Campos. Também são oferecidas aulas de hidroginástica e dança para os responsáveis dos alunos, explicou o idealizador do projeto, o ex-atleta Rafhael Thuin.



De acordo com o coordenador do projeto, Fábio Coboski, este ano, o Paraesporte terá mais dois dias de aula. Agora, de terça à sexta-feira, das 8 h às 17h.

"O objetivo é atender um maior número de pessoas. Sabemos da importância do esporte para obter uma vida mais saudável, além de ser uma das principais ferramentas para promover a inclusão”, destacou Coboski.



As famílias interessadas poderão fazer a matrícula, na sala de atendimento do Paraesporte, que funciona no prédio da Uenf, a partir desta terça feira (15), quando também começam as aulas.

O Paraesporte é um projeto gratuito voltado para pessoas com deficiência que foi criado há 10 anos pelo ex- atleta Raphael Thuin. Em Campos, funciona há seis anos, oferecendo aulas de iniciação esportiva, futebol, natação, dança e vôlei. O projeto também oferece aulas de hidroginástica e dança para os responsáveis.