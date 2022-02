Ainda é notada a chegada de um volume de água considerável de alguns afluentes, como os rios Pomba e Muriaé, fato que vem dificultando a diminuição do nível nas últimas horas. - Divulgação / Defesa Civil

Ainda é notada a chegada de um volume de água considerável de alguns afluentes, como os rios Pomba e Muriaé, fato que vem dificultando a diminuição do nível nas últimas horas. Divulgação / Defesa Civil

Publicado 16/02/2022 17:32

CAMPOS - O nível do rio Paraíba do Sul começa a apresentar quadro de estabilidade em Campos. Às 14h desta quarta-feira (16), a cota registrada foi de 9,52 metros. Ainda é notada a chegada de um volume de água considerável de alguns afluentes, como os rios Pomba e Muriaé, fato que vem dificultando a diminuição do nível nas últimas horas.

Caso não ocorram precipitações nas áreas de influência hídrica para o município, o nível do Paraíba tende a começar a registrar queda lenta ainda nesta quarta-feira.

Um exemplo de fator que pode gerar mudanças no quadro hidrológico são as chuvas convectivas, típicas de verão, que dificilmente são previstas, mas influenciam diretamente no balanço hídrico. Por este motivo, o Setor de Monitoramento está atento ao cenário do Norte e Noroeste Fluminense e todas as demais regiões que têm influência hídrica para o Paraíba.

Petrópolis — A Defesa Civil informa que a chuva de grande intensidade que decorreu em Petrópolis na última terça-feira (15), provocando desastres como transbordamentos, alagamentos, enxurradas e deslizamentos, não trará grandes alterações para o cenário hídrico de Campos, uma vez que a região onde foi registrado grande volume de precipitação não tem influência significativa para nossa região.