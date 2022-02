Campos

Licitação para obras de reestruturação da Praça de Dores de Macabu em Campos é concluída

De acordo com informações do secretário, Jorge Wílliam Cabral, as obras serão executadas pela empresa vencedora do certame, L S Ferreira Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 02.172.134/0001-15

