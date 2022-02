Apenas neste mês de fevereiro, 2.100 servidores vão estar recebendo o pagamento referente a ⅓ de férias. - Subcom

CAMPOS - Dando mais um passo para sanar os passivos trabalhistas dos servidores municipais, o secretário de Administração e Recursos Humanos de Campos, Wainer Teixeira, reuniu-se nesta quarta-feira (16) com funcionários de RH das secretarias e autarquias municipais, a fim de promover diretrizes para o pagamento de férias e demais benefícios do servidor público municipal. O Prefeito Wladimir Garotinho liberou R$ 30 milhões do orçamento municipal para o pagamento de férias vencidas. Apenas neste mês de fevereiro, 2.100 servidores vão estar recebendo o pagamento referente a de férias.

O mutirão para sanar os passivos segue a premissa do Prefeito Wladimir, que é cuidar das pessoas. “A secretaria de Administração está muito focada, pois sabemos do endividamento e das dificuldades que todos hoje estão passando, a vida está muito mais cara com a pandemia. Tudo o que se tem a receber, além de ser uma obrigação do município, também é uma necessidade do servidor, é isso que nos move a fazer esse mutirão. O primeiro passo foi regularizar o salário dos servidores. Além de estarmos em dia, temos um cronograma de pagamento”, disse Wainer.

Além das férias, a Prefeitura também vem trabalhando para regularizar todas as dívidas com os seus servidores, sendo as férias a principal. “A Prefeitura deve a muitos servidores, até quatro férias. Isso é inadmissível. Direito é direito e Wladimir entende isso. Mas esse não é o único passivo, temos o abono permanência, rescisões de falecidos, aposentados e de contratos temporários que, desde 2016, não foram pagos. Estamos fazendo um planejamento para eliminar esses passivos o mais breve possível”, explica o secretário.

O prefeito Wladimir Garotinho anunciou que o pagamento de 1/3 de férias dos servidores municipais será pago junto do salário, no mês de março. Entretanto, os profissionais da Educação não docentes vão receber no próximo dia 23 de fevereiro.

“Agradeço ao prefeito por esta sensibilidade e compreensão em estar disponibilizando R$ 30 milhões do orçamento para diminuir esse passivo. Existem outros que estamos conciliando, conseguimos colocar em dia o auxílio natalidade e o auxílio funeral. Queremos fazer um trabalho de dar segurança a todos os servidores, é um ato de valorização e de cumprimento do dever, dando previsibilidade e celeridade possível”, finaliza Wainer.