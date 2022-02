Após reforma, Campos reinaugura UBSF do Farol de São Tomé neste domingo (20) | Campos | O Dia

A UBSF está situada na Avenida Olavo Saldanha - Divulgação / Secretaria de Saúde

Publicado 17/02/2022 09:44

CAMPOS - O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, reinaugura neste domingo (20), às 10h, a obra de reforma da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Lagamar, na praia do Farol de São Tomé. O imóvel, que estava em condições precárias, recebeu pintura nova, revisão da parte hidráulica e substituição de toda fiação elétrica para se adequar ao padrão das novas UBSs do município. A reforma é fruto de parceria público-privada do Programa Amigo da Cidade. A UBSF está situada na Avenida Olavo Saldanha.

Por causa da obra, que teve início no final de dezembro, o atendimento passou a ser feito no prédio anexo ao da Colônia de Férias da Terceira Idade, localizada à Avenida Beira Mar, s/nº, no bairro Rádio Velho.

A unidade disponibiliza consultas para as áreas de clínica médica, pediatria e ginecologia, além de exames de rotina e citopatológico (preventivo), atendendo moradores de bairros e localidades próximas, como Engenho, Terminal Pesqueiro, Correnteza, São Sebastião, Retiro, Marrecas, Boa Vista, entre outros. Ela conta com 13 Agentes Comunitários de Saúde.

Ao assumir a Prefeitura em janeiro de 2021, a atual gestão encontrou 46 unidades de saúde fechadas pelo governo passado. Desde então, o governo vem trabalhando para reabrir as unidades.

Já foram reabertas as UBSFs de São Sebastião, na Baixada Campista, do Parque Aurora, Jamil Ábido, na Pecuária, Parque Santa Rosa, Vila Nova, Dores de Macabu, Lagoa de Cima, São Martinho, Carvão, Campelo e Pernambuca. A UBS de Pernambuca foi a primeira unidade do ano de 2022 devolvida à população pelo governo Wladimir Garotinho.

Em setembro do ano passado, a Prefeitura reinaugurou a obra de reforma da UBSF do Parque Eldorado, que não chegou a ser fechada pelo governo passado. Também foi devolvida à população a Policlínica do Servidor e inauguradas a Policlínica da Terceira Idade e o Posto de Saúde do Mercado Municipal.