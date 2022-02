A tragédia climática em Petrópolis afetou o emocional dos brasileiros, que se manifestam em várias partes do país com doações de alimentos, roupas e água potável - Divulgação

Publicado 22/02/2022 23:10

Campos - Desde a última segunda-feira (21), até a próxima sexta (25), Campos dos Goytacazes amplia o movimento em solidariedade à população petropolitana, por meio do "SOS Petrópolis". A iniciativa é dos Institutos Superiores de Ensino do Censa (Isecensa), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), onde as doações devem ser entregues. A sede está localizada à Avenida Sete de Setembro, 274, no Centro.

A CDL já vinha desenvolvendo trabalho semelhante e, no final da semana, o Grupo "Segurança Presente", do 8º Batalhão de Polícia Militar, recolheu na entidade doações feitas pela população. Foram arrecadados água mineral, máscaras, álcool em gel, roupas, alimentos não perecíveis, colchões e colchonetes.

Segundo a CDL, são parceiros também na solidariedade a Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), o Instituto Federal Fluminense (IFF) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). No Norte|Noroeste Fluminense, vários municípios estão engajados, nas campanhas: participam prefeituras, câmaras, polícias militar e civil, Detran, supermercados, além de entidades. Igrejas, universidades e parcela da população.

A tragédia climática em Petrópolis, na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, afeta o emocional dos brasileiros, que se manifestam em várias partes do país. Além da devastação, a catástrofe deixa um saldo acima dos 100 mortos e mais de 200 desaparecidos.