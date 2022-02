A primeira etapa da obra está mais da metade concluída - Divulgação/César Ferreira

Publicado 23/02/2022 23:07 | Atualizado 23/02/2022 23:07

Campos - A primeira etapa das obras de reforma e ampliação do novo Hospital Geral de Guarus (HGG), em Campos dos Goytacazes, está com 60% da estrutura concluída. Iniciada em dezembro do ano passado, a execução dos trabalhos já começa a dar uma nova cara à unidade. Atualmente, 70 operários trabalham no local, de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h, além de sábado e domingo, das 7h às 16h.

A construção do novo pronto socorro, que faz parte da primeira etapa dos serviços, tem previsão de conclusão em maio, mas deverá ser entregue antes do prazo estipulado no cronograma, devido ao ritmo acelerado dos trabalhos, segundo o mestre de obras, Silvio de Paiva Gonçalves.

“A primeira etapa está entrando na fase final de acabamento. Estamos iniciando agora a reforma do telhado de todo o hospital, que é de extrema importância devido aos alagamentos em dias de chuva”, diz Silvio. As obras foram divididas em duas etapas e contam com um investimento total de R$40 milhões por parte da Prefeitura e do Governo do Estado.

Na etapa inicial estão sendo investidos R$16,239 milhões. O secretário municipal de Saúde, Paulo Hirano, ressalta que priorizar a saúde é um compromisso assumido pelo prefeito Wladimir Garotinho junto à população. “Vamos avançar ainda mais e cumprir com nossa missão maior que é a de cuidar dos munícipes”, afirma o secretário.

O superintendente do HGG, Vitor Mussi, acredita que o novo HGG será o marco da reconstrução de Campos. “A população e os funcionários merecem”, diz o médico, ressaltando que, apesar da obra, o hospital continua funcionando normalmente.

A dona de casa Marcele de Souza da Hora, 29 anos, conta estar com grande expectativa em relação ao novo HGG. “Acho que não vai ficar só bonito, mas confortável. Mesmo nas condições precárias em que o prédio estava, eu sempre fui bem atendida”; na tarde de terça-feira, ela aguardava atendimento para a filha, na emergência pediátrica. Com dor abdominal, a criança fez exame de sangue, urina e tomografia, segundo a mãe.