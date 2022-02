British Petroleum é acionista de uma das empresas que prestam serviços ao Porto do Açu, em São João da Barra - Divulgação

24/02/2022

São João da Barra - Desenvolver competências globais críticas - incluindo resolução de problemas, habilidades analíticas, compreensão intercultural e inovação social – é o principal objetivo do intercâmbio cultural anunciado, esta semana, pela Prefeitura de São João da Barra. A iniciativa contempla estudantes do município, na faixa etária de 15 a 17 anos.

Quem for selecionado terá direito a bolsa nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática para a China, Índia, Estados Unidos, Bélgica e Reino Unido. As inscrições serão encerradas no próximo dia 28; informações sobre o programa e pré-requisitos, podem ser obtidas no site https://www.afs.org.br/afs-global-stem-academies-2022-2/

Combinando aprendizado virtual (por um período de três meses) e presencial (quatro semanas), o programa é realizado pela British Petroleum, (BP), empresa acionista da Gás Natural Açu (GNA), em parceria com a AFS Intercultural Programas, mais antiga organização de intercâmbio do mundo. A prefeitura também participa e explica que “a BP é uma empresa global de energia, sediada no Reino Unido, e uma das acionistas da GNA, que opera no Porto do Açu”.

Um dos pontos ressaltados na parceria é o fato de a ASF ser uma rede global sem fins lucrativos “que oferece oportunidades de aprendizado intercultural para ajudar as pessoas a desenvolver o conhecimento, as habilidades e a compreensão necessárias para criar um mundo mais justo e pacífico”.

