Toda estratégia para garantir a segurança pública foi decidida coletivamente.divulgação SECOM

Publicado 24/02/2022 17:34

São João da Barra - Se depender de ações preventivas contra covid-19 e de segurança pública, o período de carnaval em São João da Barra (RJ) deverá ser tranquilo. A prefeitura vem trabalhando neste sentido, desde quando definiu programação para todo o verão. Ontem (23), a prefeita Carla Machado se reuniu com representantes da Secretaria Municipal de Segurança e das polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros, na sede do Executivo, para definir estratégias de atuação, dentro do que estabelece Decreto Municipal publicado na última terça-feira (23).

De acordo com o Decreto, “não serão permitidos eventos e utilização de equipamentos sonoros que possam gerar aglomeração em vias e espaços públicos, e também aqueles realizados sem autorização das instituições de segurança”.

As proibições valem para blocos carnavalescos e de abadás, desfiles de bonecos, bandinhas, mascarados e toda e qualquer manifestação que gere aglomeração. “Também não serão permitidas utilizações de trios, mini-trios, carros de som e amplificadores sonoros”, destaca a Secetaria de Comunicação.

Está confirmado que o município terá ponto facultativo na segunda-feira, 28, em período integral; terça (1º de março) será feriado; enquanto quarta (2) o expediente volta ao normal a partir das 12h. O Decreto prevê, ainda, que o Balneário da Praia de Atafona – considerado um dos pontos mais visitados por veranistas - ficará aberto aos visitantes, “sendo vedada a utilização para qualquer manifestação que seja caracterizada como carnavalesca”.

A segurança pública estará garantida com um efetivo de 56 policiais a cada dia de carnaval no município. De acordo com o subcomandante operacional do 8º Batalhão de Polícia Militar, major Tibério Carlos da Silva, “além do policiamento ostensivo, as equipes farão operações de revista e fiscalização”.

Quanto às rodovias de acesso ao município, o comandante do 5° Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, capitão Leandro Coutinho, definiu que, no caso da RJ-240, o efetivo será aumentado em 50¨%, para atuar 24 horas com 10 policiais por dia, na RJ-240. Já na BR-356, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estará atuando com a Operação Carnaval.

Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Secretaria Municipal de Segurança e Guarda Municipal também definiram desdobramento nas ações. As estratégias integradas são consideradas fundamentais pela prefeita Carla Machado. Ela destaca a importância do trabalho em parceria, “principalmente pelo aumento da demanda nos dias de carnaval”, destaca.