Os farejadores da Guarda Civil têm participado de várias investigaçõesFoto/divulgação

Publicado 26/02/2022 16:11

Campos - O Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goitacazes (RJ) tem contribuído em investigações integradas contra o crime no município; a mais recente aconteceu nesta sexta-feira (25), na Baixada Campista, durante a “Operação Terra Plana” em apoio às Polícias Civil e Militar, quando quatro suspeitos de ter assassinado um dono de lava-jato foram presos.



Os suspeitos são três homens e um menor, mas os animais farejadores (Kyra e Iron, pastores belgas malinois) contribuíram para duas prisões e a apreensão de carregador de armas e munições.



De acordo com informação de assessoria da Guarda, “os dois animais sempre participam de operações conjuntas policiais, quando acionados por órgãos de segurança pública”.



A assessoria explica ainda que, além das Polícias Civil e Militar, os cães também já participaram de ações com Polícia Rodoviária Federal, contribuindo para o combate à criminalidade”. O canil especial do Grupamento conta com mais dois farejadores, cujos nomes dão Bauru e Luana, mas a equipe deve aumentar.



O GOC adianta que “no início deste ano, o órgão também recebeu a doação de dois filhotes da raça Golden Retriever (Zeus e Sniper), doados por um criador do município de Casemiro de Abreu e o filhote Arus, também da raça pastor belga malinois, doado por um criador de Macaé”.