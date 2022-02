Viatura da polícia civil foi estacionada estrategicamente - Foto/divulgação Polícia Civil

Viatura da polícia civil foi estacionada estrategicamenteFoto/divulgação Polícia Civil

Publicado 25/02/2022 13:10



Campos - Três homens foram presos e um menor apreendido na manhã desta sexta-feira (25), em Campos dos Goytacazes, norte do Estado do Rio de Janeiro, durante a Operação Terra Plana, realizada pelas Polícias Militar (do 8º Batalhão) e Civil.

O objetivo foi cumprir mandados de busca, prisão e apreensão, como parte das investigações do assassinato de Leandro Andrade da Silva (Leandro “Lourinho), de 37 anos, dia 14 de janeiro.

A vítima era proprietária de um lava-jato, na Baixada Campista, onde o crime aconteceu na localidade de Baixa Grande.

Segundo a Polícia Civil, todos (inclusive o menor) já são fichados e dois deles suspeitos de outros cinco homicídios. Os quatro foram levados para a 134 Delegacia do centro.