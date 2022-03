Wladimir conversou com pacientes e servidores, ao vistoriar as obras - Divulgação

Publicado 01/03/2022

Campos - A reforma com ampliação do Hospital Geral de Guarus (HGG), em Campos dos Goytacazes (RJ) tem prazo de dois anos para terminar; mas, pode estar concluída antes, tendo em vista o ritmo acelerado das obras, iniciadas em dezembro de 2021.

Os trabalhos estão acelerados e a estimativa é ganhar mais ritmo, principalmente porque não está havendo folga no período de carnaval, segundo o mestre de obras, Silvio de Paiva Gonçalves. “Vamos trabalhar todos os dias do feriado”, afirma.

O mestre detalha que as obras foram divididas em duas etapas e contam com um investimento total de R$ 40 milhões por parte da Prefeitura e do Governo do Estado. “Somente na primeira etapa estão sendo investidos R$ 16.239 milhões”.

A previsão é que a fase em andamento esteja concluída em maio, antes do prazo estabelecido no cronograma; ela inclui a construção do novo pronta socorro; 60% da estrutura estão concluídas, já na fase final de acabamento. “Estamos iniciando agora a reforma do telhado de todo o hospital”, informa Sílvio”.

A estrutura metálica que dará origem à cobertura do telhado foi içada na sexta-feira (25). No dia seguinte, o prefeito Wladimir Garotinho esteve vistoriando as obras; conversou com pacientes, servidores e reafirmou: "Vocês terão uma unidade nova, moderna e digna de se trabalhar e de receber a população".