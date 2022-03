Rodrigo afirmou que todos os órgãos da prefeitura conseguiram reduzir despesas - Foto Juscelino Check/Divulgação

Publicado 01/03/2022 14:59

CAMPOS

Dados da Transparência apontam que despesa do município alcançou equilíbrio fiscal em 2021

“Dentro do que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa com pessoal está controlada, da mesma forma que a dívida consolidada”.

Campos - “Com valor referente à despesa empenhada de R$ 1.938.885.305,10, e R$ 1.855.295.970,40 de despesa liquidada, Campos dos Goytacazes (RJ) teve uma receita corrente de R$ 2.259.449.505, pela média dos 12 meses de 2021”. Quem afirma é o secretário de Transparência e Controle, Rodrigo Resende. Pelo exposto, a conclusão é de que a despesa do município alcançou equilíbrio fiscal.

Os dados consolidados estão publicados no Diário Oficial do Município e o secretário avalia que as expectativas foram superadas, atingindo as metas fiscais previstas nas legislações vigentes. “Todos os órgãos da prefeitura conseguiram reduzir despesas e, hoje, temos a certeza de que podemos cumprir com os compromissos, com o empenhado, temos capacidade de ordenação”, resume.

Rodrigo garante que, dentro do que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa com pessoal está controlada, da mesma forma que a dívida consolidada; “temos disponibilidade de caixa positivo para qualquer eventualidade e alcançamos a meta fiscal conforme o exigido por lei”, afirma o secretário, que na última sexta-feira (26) prestou contas do terceiro quadrimestre de 2021, em audiência pública na Câmara Municipal.

