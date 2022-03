Duas ambulâncias são usadas pelo posto no atendimento geral - Foto Josy Alves/Divulgação

Publicado 01/03/2022 13:01

Campos - Sem desfiles oficiais e outras manifestações carnavalescas no centro da cidade (proibidos em decreto municipal), a praia do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), está com movimento mais intenso desde a noite de sexta-feira (26). De acordo com o que mostram as placas dos veículos, há pessoas de diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro.

Até este domingo (28), o clima era de tranqüilidade, segundo a Superintendência de Comunicação. Além da estrutura geral (segurança, fiscalização sanitária, limpeza pública, trânsito e transporte de passageiros), o setor de saúde pública recebeu atenção especial.

Funcionando diariamente com plantão 24h, a Unidade Pré-Hospitalar (UPH) foi reestruturada para atender aos moradores e turistas. “Para o período de carnaval, a Unidade recebeu reforço na equipe de enfermagem e no setor de ortopedia e trauma”, afirma o supervisor administrativo, Fabiano Ferreira.

O supervisor explica que em janeiro deste ano foram contabilizados 16.366 atendimentos gerais, “um aumento de mais de 50% se comparado com o total (7.286) registrado no mesmo mês no ano passado”.

No posto há, ainda, emergência em clínica médica, pediatria, dentista e ortopedia; além de repouso masculino e feminino e salas de mal súbito, Raio X, e curativo. “A tendência é aumentar a demanda na unidade neste período de festas: estamos preparados”, resume Fabiano.