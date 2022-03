A operação especial da PRF aconteceu em toda extensão das rodovias federais - Foto Gov.br/Divulgação

Publicado 02/03/2022 19:28

Campos - Ao apresentar balanço da Operação Carnaval nas rodovias BR-101 e BR-356, no perímetro de Campos dos Goytacazes, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que “houve aumento significativo na quantidade de veículos e pessoas fiscalizadas”. No entanto, o órgão evitou comparar os dados ao mesmo período de 2021, “considerando=se a atipicidade do ano passado, em virtude da pandemia de covid-19”.

A Operação foi iniciada, em nível nacional, no dia 25 de fevereiro (uma sexta-feira), sendo encerrada ao meio-dia desta quarta (02). Um total de 3.408 veículos foram fiscalizados, tendo sido registrados quatro acidentes – um deles com vítima fatal, em Martins Lage, na BR-356, de acesso ao município de São João da Barra.

A vítima foi Camila Souza Marques, 30 anos, moradora do Parque Nova Brasília, em Campos; segundo a polícia, ela pilotava uma moto CG 160 e devido ao vácuo de um caminhão, perdeu o controle do veículo, caiu e morreu na hora. Uma prima dela, cujo nome não foi revelado, estava de carona, sofreu ferimentos leves e foi atendida no Hospital Ferreira Machado,

A PRF apontou ainda número elevado de infrações de trânsito, com incidência de casos de alcoolemia, falta do cinto de segurança e assento inadequado para as crianças. O volume de testes de alcoolemia também chamou atenção: foram 900 no período, tendo sido flagrados 32 condutores.

Segundo a Delegacia da PRF/Campos, o objetivo da operação foi “reforçar o patrulhamento viário buscando coibir imprudências na busca de reduzir acidentes de trânsito”. As mesmas ações aconteceram nas rodovias federais em todo o país.