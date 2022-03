Grande quantidade de documentos CRLV foi apreendida no "desmanche" - Foto PM/Divulgação

Grande quantidade de documentos CRLV foi apreendida no "desmanche" Foto PM/Divulgação

Publicado 02/03/2022 16:40

Campos - A descoberta de um desmanche de carros, nesta terça-feira, em Campos dos Goytacazes (RJ), pode levar a polícia aos responsáveis por roubos e furtos de veículos no município e em outras cidades do interior fluminense.

O local – na Rua Alzira de Paiva Muniz, no Parque São José, em Guarus - foi “estourado” pelas equipes Gat II, Patamo II, Supervisão Oficial e do Serviço de Inteligência do 8° Batalhão de Polícia Militar

(BPM), após uma denúncia anônima. Dois homens e uma mulher foram abordados e facilitaram a entrada dos policiais.

Além de sets carros adulterados, foram encontradas várias placas, cerca de 300 CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), motores e inúmeras peças avulsas.

Os dois homens, que a polícia no local da operação identificou apenas pelas iniciais “P.C. de L.T.” e “J.C.J.T.” e a mulher (“J.J.T.”), foram levados para a 146ª Delegacia de Polícia de Guarus, que investiga o caso, podendo desvendá-lo ainda esta semana. O local foi periciado e todo material apreendido.