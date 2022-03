O carro apresenta irregularidades que demonstram ter sido roubado - Foto PRF Campos/Divulgação

Publicado 06/03/2022 13:02

Campos - Atenta a todo movimento nas rodovias de acesso a Campos dos Goytacazes (RJ) e municípios próximos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo com placas de Minas Gerais, na BR-101, após descobrir que o mesmo era roubado.

O fato aconteceu na noite deste sábado, por volta das 20h35, no km 46 da rodovia, trecho conhecido como Campos/Vitória (ES). Segundo a assessoria de comunicação da PRF, uma equipe realizava fiscalização de rotina; “ao abordar o veículo VW/NOVO GOL TL MCV,cor branca, conduzido por G. P. D. C., identificou irregularidades nos sinais identificadores e se aprofundou na apuração”.

Minutos depois, ficou constatado que o carro foi roubado; os sistemas da PRF apontaram “tratar-se de um veículo com registro de Roubo/Furto em Belo Horizonte-MG”. O motorista não se explicou, sendo encaminhado para a 146ª Delegacia de Polícia Civil, no bairro de Guarus, que registrou o caso e prossegue nas investigações. O carro permanece apreendido, até que o verdadeiro dono apareça.