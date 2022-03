O Hemocentro funciona no Hospital Ferreira Machado e doações podem ser feitas diariamente - Foto Cesar Ferreira/Divulgação

Publicado 04/03/2022 18:19

Campos - Operando com estoque crítico, o Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes (HRC) está priorizando demandas de bolsas de sangue para casos de urgência ou emergência. O órgão, instalado no Hospital Ferreira Machado (HFM), atende 25 unidades hospitalares públicas e particulares de Campos e outros 15 municípios fluminenses.

A diretora do Hemocentro, Sandra Chalhoub, afirma que o número de doações caiu bastante nos últimos meses. “Muitas pessoas ainda estão viajando e estamos enfrentando efeitos da pandemia do Coronavírus”.

Na opinião dela, as questões apontadas por ela estão influenciando diretamente no volume de doações diárias. “Infelizmente, o volume tem estado em uma média de 15/dia, quando deveríamos contar com 70 doadores diariamente para manter o estoque equilibrado”.

“Precisamos de mais pessoas doando, caso contrário seguiremos sem poder atender aos pedidos de bolsas para cirurgias eletivas”, apela Sandra Chalhoub, orientando que para ser doadora, a pessoa deve ser saudável e idade entre 16 e 60 anos, ou até 69 anos (caso tenha doado antes dos 60 anos de idade).

“O peso deve acima de 50 quilos, bastando comparecer ao Hemocentro, das 7h às 18h, inclusive sábados, domingos e feriados, levando documento original com foto”. A diretora ressalta que também é necessário o doador estar descansado e não ter praticado atividades físicas intensas pelo menos cinco horas antes.

Quanto à alimentação, a orientação é a pessoa estar bem nutrida, com refeições leves e sem gordura nas 3 horas anteriores à doação de sangue. “A doação deve ser realizada com intervalo mínimo de 60 dias para homens e 90 dias para as mulheres”.