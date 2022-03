Paulo Hirano explica que cirurgias estavam suspensas por causa da Covid-19 - Foto Cesar Ferreira/Divulgação

Publicado 04/03/2022 18:31

Campos - O secretário de Saúde de Campos dos Goytacazes (RJ), Paulo Hirano, anuncia a retomada das cirurgias eletivas no município. Durante a semana, ele já havia apontado vários outros pontos positivos do setor; um deles é o avanço nas obras de reforma e ampliação do Hospital Geral de Guarus (HGG), com prazo previsto de dois anos para conclusões.

A notícia mais recente é considerada “de extrema importância”, porque atende expectativas, principalmente, de inúmeras pessoas que estão na fila aguardando os procedimentos, que, segundo Hirano, “tiveram de ser interrompidos por causa da pandemia de Covid-19".

Nesta quinta-feira, a prefeitura revogou o decreto que havia suspendido os procedimentos; com isto, hospitais da rede pública e os contratualizados "voltam realizar cirurgias bariátricas, de hérnia, vesícula, entre outras, que constam, inclusive, no Mutirão da Saúde", enumera Paulo Hirano.

O secretário resume que "cirurgias eletivas são aquelas feitas por agendamento"; a expectativa, segundo ele, é a de realizar 600 procedimentos ainda em março”. A orientação para quem estava com a cirurgia agendada, mas não conseguiu realizá-la, é retornar ao Núcleo de Controle e Avaliação para reafirmar a necessidade do procedimento; “a pessoa será reavaliada e terá de fazer exame de risco cirúrgico novamente".

“Todos os hospitais próprios e contratualizados retornam os agendamentos a partir da publicação da portaria”. Quanto ao atendimento de quem mora em outro município, Hirano afirma que ocorre quando este possuem PPI (Programação pactuada integrada) em Campos. “Ele deve procurar a Central de Regulação do seu município para que possa ser realizado o agendamento”, acentua.