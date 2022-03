Os veículos novos estão no pátio da sede do governo e serão entregues na próxima semana - Foto Cesar Ferreira/Divulgação SupCom

Publicado 05/03/2022 16:30

Campos - Considerada uma das mais equipadas e preparadas do interior do Estado do Rio, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Campos dos Goytacazes acaba de receber dez veículos novos. Modelo Fiat Cronos, todos estão no pátio da sede do governo; na próxima semana, “serão emplacados e registrados no Setor de Patrimônio para, oficialmente, serem entregues pelo prefeito Wladimir Garotinho.

O secretário de Ordem Pública, Jackson Sousa, informa que mais dois veículos, de modelo Fiat Toro, já adaptados com transporte humanizado de presos (celas), também já foram comprados e devem chegar até o final do mês. ”As viaturas possuem adesivagem que segue o simbolismo internacional de polícia”, diz, acentuando que os veículos vão contemplar o trabalho de segurança pública em todo o município.

Jackson acredita que a renovação da frota também “proporcionará mais dignidade e qualidade de trabalho ao servidor do órgão”, que faz parte do sistema de segurança pública do município. Coube a ele, juntamente com o comandante da GCM, Wellington Levino, receber as viaturas, na tarde desta sexta-feira (4).

Demonstrando estar orgulhosa de fazer parte da corporação há 23 anos, Priscilla Ribeiro lembra que todas as conquistas que a Guarda obteve sempre aconteceu quando a família Garotinho esteve à frente da Prefeitura. “O primeiro concurso da Guarda foi realizado no governo do então prefeito Anthony Garotinho; a nova sede foi construída no governo de Rosinha Garotinho e agora estamos vendo esta nova realidade no governo do prefeito Wladimir; isso é muito gratificante para todos nós”, comemora.

De acordo com postagem no portal oficial da prefeitura, esta é a maior aquisição de veículos na história da GCM. O comandante Levino reforça: “A última compra de veículos aconteceu em 2014, no governo da então prefeita Rosinha. A previsão de uso dos carros é de cinco anos. Depois deste período, os veículos são considerados sucateados”, acrescenta.