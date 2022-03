O novo decreto prevê que a vacinação continua, obrigatória também para os servidores públicos - Foto SupCom/Divulgação

Publicado 07/03/2022 20:50

Campos - Anunciada na manhã desta segunda-feira (7), pelo secretário de Saúde de Campos dos Goytacazes (RJ), Paulo Hirano, a passagem do município para Fase Verde, por conta da redução de casos de Covid-19 no município, foi oficializada à tarde, através de Decreto publicado em edição suplementar do Diário Oficial.

O documento atualiza as medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, seguindo deliberações do Gabinete de Crise e Combate à pandemia. Trata-se do Nível 2 do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais,cuja definição leva em consideração a redução das taxas de transmissão do vírus, do número de casos e internações.

Paulo Hirano resume que as novas medidas já estão em vigor e serão mantidas até o dia quatro de abril. Conforme o secretário havia adiantado, a obrigatoriedade do uso de máscaras é mantida, “até nova deliberação que será realizada no prazo de até 15 dias, onde serão avaliados os dados epidemiológicos, e percentual atualizado de vacinação”.

Outro ponto ressaltado pelo secretário, é que “estão liberadas as aulas no modelo presencial, no modelo hibrido e não presencial, para todas as atividades de ensino”. Nesse caso, “os alunos com idade igual ou superior a 12 anos, devem apresentar o cartão de vacinação”.

Outro trecho diz que estão liberados da exigência os alunos menores de 12 anos. “Para esse público, a Secretaria Municipal de Saúde está elaborando um cronograma de imunização para Covid-19 nas unidades de ensino municipais com o intuito de promover maior adesão à vacinação” conclui.

Quanto à vacinação, o Decreto prevê que “também é obrigatória para todos os servidores e empregados públicos municipais, assim como para os prestadores de serviços contratados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta”. Paulo Hirano adianta que nova reunião do Gabinete de Crise deve acontecer dia quatro de abril, às 9h. Todos os detalhes do Decreto estão no portal da prefeitura,