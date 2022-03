A documentação do carro não foi apresentada e motorista foi levado para a DP. - Foto PRF/Divulgação

A documentação do carro não foi apresentada e motorista foi levado para a DP. Foto PRF/Divulgação

Publicado 08/03/2022 16:25

Campos - Durante procedimento de patrulhamento na BR-356 – no km 75, trecho de acesso entre Campos dos Goytacazes e Italva -, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi informada, por populares, que um veículo estacionado em frente de um estacionamento, no centro de Italva, estava atrapalhando a entrada e saída do local.

Os policiais constataram a veracidade e que o carro é roubado; trata-se de um Peugeot/Allure eEAT6, cujo motorista, identificado como V.A.S., se encontrava próximo do mesmo. Segundo a assessoria de comunicação da PRF, ao ser abordado, ele apresentou documentação pessoal, mas alegou não ter em mão a do carro.

“O motorista disse ainda que comprou o carro de uma pessoa de Leopoldina, no Estado de Minas Gerais, para onde estaria se deslocando para buscar os documentos”. V.A.S. teria alegado que estava estacionado na entrada do estacionamento, porque o carro tinha sido danificado, ao colidir com um animal na rodovia.

As alegações não convenceram os policiais que, de acordo ainda com a assessoria, “ao realizar minuciosa averiguação dos elementos identificadores do veículo e em consulta aos sistemas da PRF, constatou-se tratar de um veículo com registro de Roubo/Furto no município de Belo Horizonte em 18 de outubro de 2021”.

O suposto proprietário “foi encaminhado à presença da autoridade policial, na 148ª Delegacia de Polícia Civil, em Italva-RJ, para as providências e esclarecimentos necessários”, conclui a assessoria; enquanto o veículo está apreendido, até que o verdadeiro proprietário seja identificado.