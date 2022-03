Pais são orientados a fazer pesquisa em busca dos menores preços - Foto SupCom/Divulgação

Pais são orientados a fazer pesquisa em busca dos menores preços Foto SupCom/Divulgação

Publicado 09/03/2022 16:04

Campos - Pais de alunos estão assustados com os preços de materiais escolares em Campos dos Goytacazes (RJ); a variação passa dos 1000%, segundo pesquisa feita pelo Procon municipal.

O órgão explica que o objetivo do levantamento “é orientar e ajudar o consumidor a escolher o melhor preço, uma vez que o mesmo apresenta os menores e maiores valores”.

Foram pesquisados 53 itens em cinco estabelecimentos comerciais. Uma das variações consideradas “desproporcionais” é o caso da massa plástica seis unidades; o menor preço está a R$ 2,88, enquanto o maior atinge R$ 34,50.

A secretária executiva do Procon, Priscilla Nunes, destaca que, outro produto relacionado entre as maiores variações é o Apontador simples; “ele foi encontrado por R$ 0,50 em menor preço e R$ 4,99 em maior preço, uma diferença de 898,00%”.

A pesquisa mostra ainda o item com menor variação de custo; trata-se do Papel Chaméx ou Report, “sendo encontrado por R$ 19,99 em um estabelecimento e R$ 25,90 em outro, com diferença de 29,56%”. Priscilla secretária orienta os pais a ficarem atentos às promoções.

Na opinião da secretária, a compra em conjunto pode ajudar na negociação para um desconto ainda maior. “Outra dica importante é reaproveitar os materiais que se encontram em boas condições de uso do ano letivo anterior”, disse a secretária”, ressalta.