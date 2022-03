Manuela se coloca como porta-voz das mulheres vítimas de violências - Foto Assessoria/Divulgação

Campos - Ensinar mulheres a identificar violências no dia a dia é uma das propostas da psicanalista Manuela Xavier (33), feminista, doutora em Psicologia e produtora de conteúdo na internet. Ela é nascida em Campos dos Goytacazes (RJ), mas há tempo mora no Rio de Janeiro. Na sua iniciativa, Manuela vem se doando no combate à violência contra mulheres no país. Para tanto, ela se dedica à assistência psicológica e jurídica gratuitas.

A psicanalista destaca que estudo publicado recentemente na revista The Lancet “indica que 27% das mulheres de 15 a 49 anos sofreram violência física e/ou sexual dos parceiros masculinos durante a vida”. Com mais de 375 mil seguidores no Instagram, quase 40 mil inscritos em seu canal no YouTube, Manuela já reúne cerca de 10 mil mulheres nos seus cursos gratuitos, todos online.

Segundo afirma, “o isolamento social frente à pandemia de Covid-19, tornou mais evidente a importância do amparo ao público feminino e daí nasceu o ‘Escuta Ética’, projeto de apoio psicológico gratuito, do qual fazem parte várias psicólogas voluntárias”.

Na amplitude das propostas, a profissional resume que “o programa atua combatendo o machismo, a objetificação da imagem feminina, a vulgarização e demais fatores que vão na contramão da igualdade e do respeito”.

A vocação para ser porta-voz das mulheres faz parte do instinto de Manuela; a própria assim define e coloca seus canais virtuais à disposição do público feminino que se sentir violentada. Ela entende que, através do seu trabalho o feminismo ganha ainda mais força, e destaca: “sororidade (que significa não julgar outras mulheres e, sim, ouvir com respeito as reivindicações delas), é palavra de ordem”.

As interessadas em atendimentos psicológicos gratuitos devem entrar em contato através do instagram @escutaetica preencher o formulário disponível e aguardar o contato da equipe do projeto. Já os cursos estão disponíveis no instagram @munuelaxavier.