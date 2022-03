Os pequenos agricultores participaram de palestras, nas quais receberam várias orientações - Foto SupCom/Divulgação

Publicado 11/03/2022 19:07

Campos - Agricultores familiares dos assentamentos do Incra, em Campos dos Goytacazes (RJ) receberam, durante a semana, diversos serviços e informações importantes, por meio de palestras. Um dos focos foi a infraestrutura que a Prefeitura está construindo para fortalecer o meio rural.

A iniciativa faz parte de um contexto no qual a prefeitura tem como parceiros Incra e Caixa Econômica Federal (CEF). Com isto, segundo o secretário de Agricultura, Almy Junior, diversos serviços e palestras para agricultores familiares e pequenos produtores rurais foram tratados num só lugar - no auditório da Fundenor.

As ações fizeram parte da Programação do Seminário Semana do Assentado, iniciado dia 7 e encerrado nesta sexta-feira (11). Almy Júnior explica que, durante o evento, os assentados puderam acessar crédito habitação no valor de R$ 34 mil e pagar apenas R$ 1.380 em três anos.

O secretário destaca que dentre os serviços prestados aos participantes do programa “constam a emissão do Documento de Aptidão ao Pronaf e palestras com informações sobre empreendedorismo rural, assistência técnica, crédito rural de fomento, crédito habitacional e outros benefícios que foram oferecidos na Semana do Assentado”.

O Chefe da Divisão de Desenvolvimento do Incra, Christian Duarte do Nascimento, afirma que já estão reservados recursos para atender 100 famílias de agricultores do Assentamento Zumbi dos Palmares com crédito habitacional.