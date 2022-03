A operação envolveu diversos agentes da Polícia Federal na manhã desta segunda-feira - Foto PF/Divulgação

A operação envolveu diversos agentes da Polícia Federal na manhã desta segunda-feira Foto PF/Divulgação

Publicado 14/03/2022 13:39

Campos - A “Operação Trovão”, deflagrada na manhã desta segunda-feira (14), em Campos dos Goytacazes (RJ) e na cidade do Rio de Janeiro, está tendo grande repercussão, principalmente porque pode desarticular uma rede do tráfico de drogas que atua há bastante tempo no interior fluminense. De sete denunciados, foram presos apenas três, mas a expectativa é de que novas prisões ocorram nas próximas horas.

Segundo o delegado da Polícia Federal (PF), Wesley Amatto, que presidiu a operação – realizada em conjunto com o Ministério Público Estadual (MPE) -, as investigações foram desenroladas em um trabalho de inteligência que levou integrantes da PF e do MPE a surpreender Claudio Cézar Nascimento Neto, no momento em que ele tentava depositar R$ 66.113,00 (seria dinheiro do tráfico) em uma agência bancária na Avenida Pelinca, bairro nobre da cidade.

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, durante ações paralelas em Campos e no Rio, onde Amarildo Pereira dos Prazeres (vulgo “Tupã da Baleeira”) e Larissa de Castro Silva, sua companheira e “braço-direito na administração dos negócios da organização criminosa”, foram presos. Cerca de 70 agentes estiveram envolvidos no combate.

“Um dos objetivos principais foi cumprido; trata-se da identificação dos líderes da organização”, diz o delegado, apontando ainda a comprovação de que há diversas empresas, imóveis em nomes de “laranjas”. Ele considera a apreensão de um celular que estava em poder de Claudio Cézar importante; “com autorização judicial, foram extraídos dados de relevância para as investigações”.

Além de “Tupã” e Larissa, também são denunciados Claudio Cézar Nascimento Neto ("Neto"), Carlos Eduardo Barbosa dos Prazeres ("Tikinho", filho de “Tupã”), Ana Maria Perdomis Viveiros, Maria da Penha Pereira dos Prazeres, e Joanisia de Castro Barbosa. De acordo com Wesley Amatto, “a lavagem de dinheiro incluiu diversos imóveis e abertura de estabelecimentos comerciais em Campos e no Rio, inclusive uma padaria de luxo na Barra da Tijuca”.