Paulo Hirano admite a possibilidade de flexibilização no uso de máscara Foto César Ferreira/SupCom/Divulgação

Publicado 13/03/2022 12:13

Campos - Mesmo estando na Fase Verde – definida pelo Gabinete de Crise e Combate à Covid-19 no último dia sete, Campos dos Goytacazes (RJ) continua mantendo a obrigatoriedade do uso de máscara até nova deliberação. Os critérios estão em Decreto publicado, no mesmo dia, no Diário Oficial do Município.

Ao ratificar a decisão, o secretário de Saúde, Paulo Hirano, afirma que “caso o índice de positividade dos testes caia para até 5%, será possível alterar o decreto e decidir pela flexibilização do uso de máscaras de proteção”.

Em decreto publicado no dia três de março, o Governo do Estado atribui às prefeituras a decisão de liberar ou não o uso do equipamento de proteção individual. Paulo Hirano volta a explicar que a opção da prefeitura de Campos pela não flexibilização neste momento, foi norteada por vários indicadores.

Segundo o secretário, os indicadores aos quais ele se refere não passam somente pela queda do índice de positividade dos testes, que já chegou a 50% e hoje gira em torno de 15%; “também é necessário avaliar se houve queda no índice de pessoas contaminadas, número de internações e até óbitos”.

Hirano acredita que nos próximos 15 seja possível ter um panorama do atual cenário epidemiológico. “Como muitas pessoas deixaram o município por conta do Carnaval, vamos aguardar essas duas semanas para saber de fato o que aconteceu nesses dias”. Porém, o secretário entende que idosos, pessoas com comorbidades e comprometimento do sistema imunológico devam continuar usando máscara, mesmo após a flexibilização.